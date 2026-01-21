تردد قناة إكس موفيز الجديد 2026 على النايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 11:19 صباحاً - يهتم الكثير مؤخرًا بالتعرف على تردد قناة إكس موفيز الجديد 2026 على القمر الصناعي نايل سات، حيث تعتبر تلك القناة من أبرز القنوات التليفزيونية التي تقدم محتوى أجنبي ومناسب للكبار فقط، وتشمل تلك الأفلام الإثارة والمغامرات والدراما التي تجذب المشاهدين الأكبر من ثمانية عشر عام، وكذلك يكون المحتوى بجودة عالية للصوت والصورة وبدون انقطاع للبث.

تردد قناة إكس موفيز

يمكنكم تثبيت واستقبال تردد قناة إكس موفيز الجديد 2026 على القمر النايل سات، ويكون ذلك لأن القناة تقدم محتوى حصري ويناسب مختلف الأذواق من الكبار، أما عن أخر تحديث للتردد ليكون بذلك على النحو التالي:

التردد الجديد يكون 11678.

القمر الصناعي نايل سات.

أما معدل الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات ضبط تردد قناة X Movies

يوجد بعض من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل ضبط تردد قناة X Movies وتتمثل كما يلي: