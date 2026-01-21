حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 11:19 صباحاً - ازداد البحث مؤخرًا للتعرف على تردد قناة bein soiree الجديد 2026 على القمر الصناعي النايل سات، حيث إن تلك القناة تكون جديدة ومخصصة للرقص الشرقى بدون تقطيع أو فواصل، كما تعرض القناة حفلات راقصة بشكل مستمر وكذلك كافة العروض للرقص التي تكون متميزة وبجودة عالية HD أتش دي.
تردد قناة bein soiree
يمكنكم ضبط تردد قناة bein soiree الجديد 2026 على النايل سات بجودة HD، وذلك وفقًا لأخر التحديثات المعلنة مؤخرًا لتتمثل كما يلي:
- اسم القناة يكون: bein soiree.
- القمر الصناعي هو: النايل سات.
- التردد للقناة من خلال: 10814.
- معدل الاستقطاب عبر: أفقي h.
- أما عن الترميز يكون: 27500.
- تصحيح الخطأ للقناة هو: 5/6.
- البث: DVB-S/MPEG-2-DVB-S/MPEG-4.