نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير بكين بالقاهرة: الصين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم السفير لياو ليتشيانج، سفير بكين في القاهرة، التهاني الحارة إلى مصر حكومة وشعبا بتلقيها دعوة للانضمام إلى مجموعة البريكس في أغسطس الماضي.

وقال السفير خلال كلمته حفل أقامته سفارة الصين في مصر بمناسبة العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية: واثق تمام بأن انضمام مصر وغيرها من الدول ستضخ حيوية جديدة على آلية تعاون البريكس.

وأشار السفير لياو إلى أنه على مدى السنوات العشر المنصرمة، عملت مصر والصين بشكل مشترك على تعزيز المواءمة المعمقة بين مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية مصر2030" وحققتا نتائج مثمرة، حيث ظلت الصين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما على التوالي،.

ولفت السفير أن الشركات الصينية العاملة في مصر قامت ببناء "أطول مبنى في إفريقيا" وأول قطار كهربائي خفيف في إفريقيا، وساعدت مصر على امتلاك أكبر قاعدة لإنتاج الألياف الزجاجية في إفريقيا، وأكبر مركز لتخزين اللقاحات في إفريقيا، وأسرع شبكة النطاق العريض الثابتة في إفريقيا.

وأوضح السفير منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر قد اجتذبت 137 شركة صينية وأجنبية للاستقرار والعمل فيها، مما خلق فرص عمل لنحو 50 ألف شخص.

وأردف السفير مشيرا إلى توقيع الجانبان الصيني والمصري، أمس، على مذكرة التفاهم بشأن تصدير المانجو المصري إلى الصين، قائلا: نثق بأن هذا سيساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بشكل أكبر.

وكان السفير قال إن مصر والصين ظلا صديقين حميمين وأخوين عزيزين وشريكين طيبين، تحت قيادة رئيسي البلدين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينج.

ولفت السفير إلى أن العلاقات بين البلدين تعمقت كثيرا، لتتطور للشراكة الاستراتيجية الشاملة المصرية الصينية، وتستمر الثقة السياسية المتبادلة بينهما باستمرار، وظل الجانبان يتبادلان الدعم الثابث في القضايا التي تخص المصالح الجوهرية والهموم الكبرى لهما.

ونظمت سفارة الصين بالقاهرة حفلا بمناسبة العيد الوطني الصيني، للمرة الأولى منذ تفشي الوباء، للاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وحضر الحفل عدد من الوزراء المصريين منهم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، والنائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما حضر الحفل السفير علاء حجازي مساعد وزير الخارجية، السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، اللواء أسامة فريد مساعد وزير الدفاع، الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

كما حضر الحفل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر على رأسهم سفير روسيا وبريطانيا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وسويسرا.