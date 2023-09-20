نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة طرد سفير إسرائيل بالأمم المتحدة.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو، للحظة طرد سفير دولة الاحتلال الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة، بعد رفعه صورة مهسا أميني خلال كلمة رئيس إيران.

ويظهر الفيديو، قيام سفير دولة الاحتلال برفع صورة مهسا اميني وقيام الأمن بالتدخل لطرده خارج قاعة الاجتماعات الخاصة بالأمم الامتحدة وذلك خلال خطاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وتم إخراجه من القاعة من قبل حراس الأمن.

وبحسب مصدر إسرائيلي، أوقف أفراد أمن الأمم المتحدة "إردان" لبضعة دقائق خارج القاعة ثم أبعدوه عن المكان.

جاء ذلك عقب رفع "إردان" بلافتة عليها صورة مهسا أميني، التي توفيت في أحد مراكز التوقيف الإيرانية، وكُتب على اللافتة التي لوح بها "نساء إيران يستحقن الحرية الآن".