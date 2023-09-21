العالم اليوم - إطلاق نار على السفارة الأميركية في لبنان

انتم الان تتابعون خبر إطلاق نار على السفارة الأميركية في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 02:22 صباحاً - قال جيك نيلسون المتحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان إن أعيرة نارية أطلقت على السفارة يوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

وتابع "عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية".

وقال "لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة. ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".