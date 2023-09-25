العالم اليوم - أوكرانيا تعلن قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تعلن قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 04:20 مساءً - أعلن الجيش الأوكراني الاثنين أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، في ضربة الجمعة، على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على تلغرام، "قُتل 34 ضابطا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، بعد ضربة صاروخية".

وأضافت "أُصيب 105 آخرون من المحتلّين. الأضرار في مبنى المقرّ لا يُمكن إصلاحها".

الجمعة، لفتت روسيا إلى أن عسكريا واحدا فقط في عداد المفقودين بعد الهجوم الذي ألحق أضرارا كبيرة بمقر البحرية الروسية في البحر الأسود.

ويعكس هذا الهجوم الصعوبات التي تواجهها أنظمة الدفاع الجوي الروسية في صدّ الضربات المنتظمة على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014 وتعتبرها قوات موسكو نقطة استراتيجية مهمة.

وتعهّدت أوكرانيا استعادة كافة أراضيها التي تحتلها موسكو، بما فيها شبه جزيرة القرم.