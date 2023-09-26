العالم اليوم - أرمينيا: نحو 20 ألف لاجئ عبروا إلى أراضيها قادمين من كراباخ

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 05:24 مساءً - ارتفع عدد اللاجئين الأرمن من سكان إقليم ناغورني كراباخ، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 20 ألف لاجئ، بحسب تقارير إعلامية.

فقد نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الأرميني تيغران خاتشاتريان قوله إن ما لا يقل عن 19 ألف شخص عبروا الحدود إلى أرمينيا من منطقة ناغورني كراباخ في أذربيجان حتى الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء.

يأتي هذا الرقم في أعداد اللاجئين الأرمن من كراباخ ارتفاعا من 13550 شخصا قبل تسع ساعات.

المئات يحتاجون لرعاية طبية بعد انفجار كراباخ

من ناحية ثانية، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان اليوم الثلاثاء، إن انفجارا في مستودع للوقود في ناغورني كراباخ أدى إلى مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة مئات الأشخاص بحروق.

ووقع الانفجار أثناء فرار آلاف الأرمن من المنطقة بعد أن ألحقت أذربيجان الهزيمة بمقاتلين أرمن في عملية عسكرية خاطفة.

وقالت اللجنة الدولية إنها تقدم المساعدة الطبية للمصابين بحروق وتنقل بعض الأشخاص بسيارات الإسعاف لكنها تواجه اكتظاظا في المستشفيات وتعطلا في حركة السير.