إصابة جنديين سوريين فـي عدوان إسرائيلي قرب دير الزور

دمشق ـ وكالات: أصيب جنديان سوريَّان في عدوان إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية قرب مدينة دير الزور في شرق سوريا خلال الليل، على ما أعلنت وزارة الدفاع السورية أمس.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان «نفَّذ العدوُّ الإسرائيلي عدوانًا جوِّيًّا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور، وأدَّى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».

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