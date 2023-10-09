العالم اليوم - بورصات الخليج الكبرى تنخفض بفعل الصراع في الشرق الأوسط

انتم الان تتابعون خبر بورصات الخليج الكبرى تنخفض بفعل الصراع في الشرق الأوسط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 01:23 مساءً - تراجعت الأسواق الكبرى في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، الاثنين، وذلك بعد أن زادت وتيرة التصعيد في غزة من أجواء الغموض السياسي في المنطقة.

وتتواصل أعمال العنف في قطاع غزة، الاثنين، واعترفت إسرائيل بأن المعركة تستغرق وقتا أكثر مما توقعت بعد مرور أكثر من يومين من شن حماس هجومها الخاطف عبر السياج الحدودي لقطاع غزة.

تحركات الأسهم

تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.3 بالمئة مع نزول سهم أرامكو عملاق النفط 0.6 بالمئة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس الأحد أن المملكة مع دول عربية أخرى تجدد التزامها بتنفيذ "تعديلات جماعية وفردية طوعية" لإنتاج النفط.

ولكن مخاوف تتعلق بشح إمدادات النفط دفعت برنت للارتفاع بمقدار 3.14 دولار إلى 87.72 دولار للبرميل.

وتراجع مؤشر سوق دبي الرئيسي بنسبة 2.5 بالمئة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 1.3 بالمئة مع هبوط أكبر بنوك الإمارات وهو بنك أبوظبي الأول 1.9 بالمئة.

ودشنت الإمارات أول مشروع لطاقة الرياح بحجم تجاري باستغلال تقنيات يمكنها الاستفادة من سرعات الرياح المنخفضة مع سعيها لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

وهبط المؤشر القطري بنسبة 1.8 بالمئة مع تراجع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج بأكثر من اثنين بالمئة.