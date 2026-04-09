رئيس الوزراء: غلق المحال والمراكز التجارية في الـ 11 مساءً بدءاً من الجمعة وحتى نهاية الشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 07:23 مساءً - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحال والمراكز التجارية، حيث تقرر أن يكون الإغلاق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر الجاري.

وأكد رئيس الوزراء، خلال تصريحاته اليوم، أن الحكومة تتبنى نهجاً تدريجياً مدروساً في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو الموازنة بين المستهدفات الوطنية وبين عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية تفوق طاقتهم في المرحلة الراهنة.