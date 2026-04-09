لماذا يُفضل تقديم الخس الكابوتشا مع الرنجة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 07:22 مساءً - مع حلول موسم الربيع واحتفالات شم النسيم، تتصدر الأطعمة التقليدية المشهد، وعلى رأسها الخس الذي يُعد عنصرًا أساسيًا على المائدة المصرية، ولا يقتصر وجوده على كونه مكملًا غذائيًا، بل يمثل قيمة صحية كبيرة بفضل ما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تدعم الجسم خلال ارتفاع درجات الحرارة.

فوائد الخس في شم النسيم

يُعرف الخس بكونه من أكثر الخضروات الغنية بالماء، حيث تصل نسبة السوائل فيه إلى نحو 95%، ما يجعله مثاليًا لترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، كما يحتوي على مجموعة مميزة من الفيتامينات، أبرزها فيتامين A الذي يعزز صحة النظر، وفيتامين K المهم لصحة العظام، بالإضافة إلى فيتامين C والبوتاسيوم.

ويمتاز الخس أيضًا باحتوائه على مضادات أكسدة مثل البيتا كاروتين واللوتين، والتي تلعب دورًا في تقوية المناعة والحفاظ على صحة العين، وبفضل قلة سعراته الحرارية واحتوائه على الألياف، يُعد خيارًا مناسبًا لمن يتبعون أنظمة غذائية صحية، كما يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالانتفاخ.

الفرق بين الخس البلدي والكابوتشا.. أيهما أفضل غذائيًا؟

يتوفر في الأسواق نوعان رئيسيان من الخس، هما الخس البلدي (الروماني) والخس الكابوتشا، ويتميز الخس البلدي بلونه الداكن واحتوائه على نسبة أعلى من الفيتامينات والعناصر الغذائية، ما يجعله الخيار الأفضل من الناحية الصحية.

أما الخس الكابوتشا، فيتميز بلونه الفاتح وقوامه المقرمش وطعمه الخفيف، إلى جانب قدرته على التحمل والتخزين لفترات أطول دون أن يفقد نضارته، لذلك يُستخدم بشكل أكبر في السلطات ومع الأطعمة ذات النكهة القوية.

لماذا يُفضل الكابوتشا مع الرنجة؟

يرتبط تقديم الخس الكابوتشا بالرنجة بعادات غذائية منذ القدم، حيث يوفر هذا النوع عدة مزايا تجعله الأنسب: