تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد جيرونا بكل البطولات.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 07:22 مساءً - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا، في مواجهة من العيار الثقيل، ستحمع بين فريق اللوس بلانكوس ونظيره جيرونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لا ليجا لموسم 2025/2026.

موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا

تُقام المباراة يوم الجمعة 10 أبريل 2026، وتنطلق صافرة البداية في 09:00 مساء بتوقيت القاهرة، والـ 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد جيرونا

يستعد ريال مدريد لمواجهة جديدة أمام جيرونا في منافسات الدوري الإسباني، وسط أفضلية تاريخية واضحة للفريق الملكي في سجل المواجهات المباشرة بين الطرفين.

وتكشف الأرقام عن تفوق ريال مدريد خلال اللقاءات السابقة، حيث التقى الفريقان في 11 مباراة بالدوري، نجح خلالها الميرنجي في تحقيق الفوز 6 مرات، مقابل 3 انتصارات لجيرونا، بينما حسم التعادل مواجهتين فقط.

وعلى صعيد الأهداف، سجل لاعبو ريال مدريد 28 هدفًا في شباك جيرونا، في حين تمكن الفريق الكتالوني من إحراز 12 هدفًا، ما يعكس الفارق الهجومي بين الجانبين عبر تاريخ مواجهاتهما.

توقعات أداء ريال مدريد ضد جيرونا

ورغم هذا التفوق التاريخي، تبقى مواجهات الفريقين دائمًا مفتوحة على كافة الاحتمالات، خاصة في ظل التطور الملحوظ في أداء جيرونا خلال المواسم الأخيرة، مما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا خاصًا.

يجد ريال مدريد نفسه مطالبًا بتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في سباق اللقب، وهو ما يقلل من فرص المدرب ألفارو أربيلوا لإجراء تغييرات كبيرة على التشكيلة قبل مواجهة الإياب أمام بايرن ميونخ.

ورغم ذلك، تشير التوقعات إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات المحدودة، مع احتمالية تواجد داني كارفاخال وإيدر ميليتاو وفران جارسيا وإدواردو كامافينغا في التشكيل الأساسي.

وفي ظل غياب أوريلين تشواميني عن لقاء الإياب بسبب الإيقاف، من المنتظر أن يحصل على فرصة المشاركة أساسيًا في هذه المباراة، بينما يُتوقع استمرار الثنائي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي في قيادة الخط الهجومي للفريق.