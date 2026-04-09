رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتأمين احتياطي السلع.. واكتشافات غاز كبرى مرتقبة هذا العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 07:23 مساءً - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تكثيف العمل الحكومي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكداً أن الدولة نجحت في تأمين احتياطات آمنة من السلع الرئيسية تكفي لمدد زمنية تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً.

وفي سياق متصل بملف الطاقة، زف رئيس الوزراء بشرى حول قطاع الثروة البترولية، مؤكداً أن العام الجاري سيشهد الإعلان عن اكتشافات غاز طبيعي "مؤكدة"، من شأنها أن تضيف احتياطات ضخمة لمقدرات الدولة المصرية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.