أخبار مصرية

رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتأمين احتياطي السلع.. واكتشافات غاز كبرى مرتقبة هذا العام

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 07:23 مساءً - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تكثيف العمل الحكومي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكداً أن الدولة نجحت في تأمين احتياطات آمنة من السلع الرئيسية تكفي لمدد زمنية تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً.

وفي سياق متصل بملف الطاقة، زف رئيس الوزراء بشرى حول قطاع الثروة البترولية، مؤكداً أن العام الجاري سيشهد الإعلان عن اكتشافات غاز طبيعي "مؤكدة"، من شأنها أن تضيف احتياطات ضخمة لمقدرات الدولة المصرية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

