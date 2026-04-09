قناة الأهلي تواجه قرارًا تطوراتًا من الأعلى للإعلام.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 07:22 مساءً - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن اتخاذ إجراءات رسمية تجاه قناة الأهلي، بعد رصد مخالفات في حلقة برنامجها الرياضي "ستاد الأهلي" التي عُرضت يوم 7 أبريل الجاري.

سبب قرار الأعلى للإعلام ضد قناة الأهلي

جاء قرار الأعلى للإعلام ضد قناة الأهلي استنادًا إلى نتائج أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، التي أكدت وجود مخالفات للأكواد الإعلامية المعتمدة من المجلس في محتوى الحلقة.

وفي إطار متابعة الشكاوى والرقابة على الالتزام بالمعايير المهنية، قررت لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة "الأهلي" لحضور جلسة استماع رسمية، تهدف الجلسة إلى توضيح الملابسات المتعلقة بالمخالفات الإعلامية، والتأكد من التزام القناة بالضوابط والمعايير المهنية في برامجها الرياضية.

سبب إتخاذ بعض الإجراءات ضد قناة الأهلي

أكد المجلس أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حرصه على حماية المشاهدين وضمان التزام جميع المؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية والأخلاقية الصادرة عنه، خاصة في البرامج الرياضية التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، كما شدد على أن أي تجاوزات في المحتوى الإعلامي ستواجه الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان عدم تكرارها.

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة المجلس المستمرة لأداء القنوات الفضائية وبرامجها، والعمل على ضبط جودة المحتوى الإعلامي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والأكواد الإعلامية التي تحافظ على مصداقية الإعلام وتحقق التوازن بين حرية الرأي والمسؤولية المهنية.