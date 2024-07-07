شقير: الداخلية الفرنسية تتابع الحالة الأمنية خلال التصويت في الانتخابات

جدة - نرمين السيد - الانتخابات الفرنسية

قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من فرنسا، اليوم الأحد، إن وزارة الداخلية الفرنسية تتابع عن كثب الحالة الأمنية في أثناء التصويت بالانتخابات التشريعية.





وبدأ التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، اليوم الإثنين. وقبل أسبوع، أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية. وأعلنت الداخلية الفرنسية، الإثنين الماضي، أن حزب الجبهة الوطنية الفرنسية وحلفاؤه حصل على 33.14%، بينما حصلت الجبهة الشعبية اليسارية على 27.99%، فيما حصل تحالف "معا" التابع لماكرون على 20.76%.

