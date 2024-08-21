بريطانيا: اندلاع حريق بسفينة تجارية إثر هجوم قبالة اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 06:32 مساءً - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اندلاع حريق على متن سفينة تجارية إثر "هجوم استهدفها وكان الثالث من نوعه خلال ساعات" قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت الهيئة في تحديث عبر موقعها على منصة "إكس" بشأن هجوم على سفينة على بعد 77 ميلا بحريا غرب الحديدة اليمنية "أبلغ ربان السفينة عن هجوم آخر بمقذوف غير معروف هناك حريق على متن السفينة وقد فقدت طاقتها".

وأوضحت "السفينة تنجرف الآن وليست تحت السيطرة كما أبلغ الربان عن وجود زورق صغير لا يزال في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الهيئة البريطانية إبلاغها من ربان السفينة ذاتها، بتعرضها لهجوم بـ3 قذائف وذلك بعد اقتراب زورقين صغيرين من السفينة وحدوث تبادل لإطلاق النار بين الطرفين بأسلحة خفيفة".

ولم يصدر أي تعليق فوري من حركة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية التي تشن منذ نوفمبر الماضي هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي العاشر من أكتوبر الماضي أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" حال تدخلت الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يؤكدان ضرورة تهدئة التوترات بالشرق الأوسط..

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي ضرورة تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته، اليوم الأربعاء أن الوزيرين شددا أيضا على أهمية إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة وإعادتهم إلى أوطانهم وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية ، وبحسب الخارجية الأمريكية، أكد بلينكن ولامي دعمهما الثابت لأوكراني.

وأشارت الوكالة إلى إنه بعد اجتماعات عقدت بكل من مصر وقطر، قال بلينكن إنه بسبب قبول إسرائيل اقتراحا لجسر الفجوات ما بين موقف إسرائيل و حماس ، وتحول التركيز إلى بذل كل ما هو ممكن "لإشراك حماس" وضمان موافقة الجانبين على التفاصيل الرئيسية بشأن التنفيذ .

وأضافت أنه لم يتم الكشف سوى عن تفاصيل عن "اقتراح الجسر" وقال بلينكن إنه "واضح للغاية بشأن الجدول الزمني ومواقع الانسحابات (العسكرية الإسرائيلية) من غزة".