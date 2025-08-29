العالم اليوم - الزمالك يشكو مرتضى منصور.. والأخير يرد بـ"بيان ناري"

انتم الان تتابعون خبر الزمالك يشكو مرتضى منصور.. والأخير يرد بـ"بيان ناري" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 10:23 مساءً - أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، الجمعة، تقدمه بعدة شكاوى للنائب العام ضد الرئيس السابق للنادي مرتضى منصور.

وذكر الزمالك في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة، أن مجلس الإدارة قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور، وذلك على خلفية بعض المخالفات المالية التي يرى المجلس الحالي أنها حدثت في عهده، وفقا لتقارير إعلامية مصرية.

وأضاف: "تقدم النادي بعدد من البلاغات ضد مرتضى منصور للمستشار محمد شوقي النائب العام المصري، بهدف حماية مصالح النادي والحفاظ على المال العام".

وأوضح :"يؤكد مجلس الإدارة أن محاولات الهدم وتعطيل المسيرة لن تثني النادي عن تحقيق حلم الجماهير وتشييد الفرع الجديد في مدينة السادس من أكتوبر".

ورد مرتضى منصور ردا ناريا على بيان الزمالك، حيث كتب عبر صفحته على "فيسبوك": "هذا البيان مصيره سلة المهملات.. أنا معزول تماما.. انتظروا ردي بالصوت والصورة والمستندات.. ردوا بالمستندات وإلا سأدعوا أعضاء النادي للاجتماع بهم داخل النادي".