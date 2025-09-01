نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- صواريخ جديدة ورسائل متعددة.. كيم جونغ أون يسبق زيارته إلى بكين بخطوة عسكرية لافتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبق زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، زيارته المرتقبة إلى العاصمة الصينية بكين، بتفقد خط إنتاج صواريخ متطور، في خطوة وصفها مراقبون بأنها لا تقتصر على استعراض إنجاز عسكري داخلي، بل تحمل أيضًا رسالة ردع مضاعفة إلى واشنطن وحلفائها في المنطقة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، شملت جولة كيم متابعة عملية أتمتة تصنيع الصواريخ، حيث أكد أن هذه التطورات ستسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية للوحدات الصاروخية الرئيسية.

زيارة ذات أبعاد سياسية وعسكرية

تأتي هذه الخطوة قبل توجه كيم إلى بكين لحضور عرض عسكري، إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مشهد يعكس تقاربًا استراتيجيًا بين الدول الثلاث في مواجهة الضغوط الغربية.

العقوبات الدولية.. تأثير متراجع

ورغم خضوع كوريا الشمالية لعقوبات مشددة بسبب برامجها النووية والصاروخية، يؤكد خبراء أن تأثير هذه العقوبات تراجع بشكل ملحوظ مع تنامي الدعم الاقتصادي والعسكري من الصين وروسيا.

دعم موسكو وانتقاد واشنطن

وتزامنًا مع ذلك، واصلت بيونغ يانغ تعزيز تعاونها العسكري مع موسكو عبر إرسال جنود وذخائر وصواريخ لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا.

كما صعّدت الخارجية الكورية الشمالية من لهجتها ضد التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، ونددت ببيانهم الأخير الذي حذّر من التهديدات السيبرانية القادمة من بيونغ يانغ.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها "تستنكر وترفض بشدة" ما وصفته باستغلال واشنطن وطوكيو وسيول للفضاء الإلكتروني كساحة للمواجهة والدعاية المعادية.