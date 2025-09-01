العالم اليوم - زلزال أفغانستان.. الحصيلة تفوق التوقعات المأساوية

انتم الان تتابعون خبر زلزال أفغانستان.. الحصيلة تفوق التوقعات المأساوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 12:12 مساءً - أفاد متحدث باسم الحكومة الأفغانية، الإثنين، بأن حصيلة الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد تتجاوز 800 قتيل وإصابة أكثر من 2800 آخرين.

وقال ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابل، إنّه تمّ تسجيل 800 قتيل و2500 مصاب في ولاية كونار وحدها، إضافة إلى 12 قتيلا و255 مصابا في ولاية ننكرهار المجاورة، حيث كان مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات فقط.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.