نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جارديان تكرم شهداء الصحافة في غزة وتوثق أسمائهم وصورهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا مؤثرًا تحت عنوان "الخسائر المميتة للصحفيين في حرب غزة"، حرصت فيه على تخليد أسماء وصور الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، مؤكدة أن ما يتعرض له الإعلاميون في القطاع يعد "أشد محاولات القتل المتعمدة لإسكات الصحافة على الإطلاق".

شهداء استهداف مستشفى ناصر والشفاء



أوضحت الصحيفة أن خمسة صحفيين فلسطينيين، هم: حسام المصري، مريم أبو دقة، محمد سلامة، أحمد أبو عزيز، ومعاذ أبو طه، استشهدوا في غارة مزدوجة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى ناصر قبل أيام، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي إلى 189 على الأقل وفقًا للجنة حماية الصحفيين، وأشارت إلى أن منظمات أخرى توثق أعدادًا أكبر من ذلك بكثير.

كما ذكرت أن أسبوعًا واحدًا قبل هذه المجزرة، استهدفت غارة إسرائيلية متعمدة خيمة لطاقم قناة الجزيرة وصحفيين مستقلين خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد ثمانية صحفيين، بينهم المراسل أنس الشريف، المراسل محمد قريقع، المصور إبراهيم زاهر، والسائق والمصور محمد نوفل.

اتهامات بالتضليل واستهداف الصحافة

أكدت الجارديان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي برر تلك الهجمات بادعاءات واهية، إذ زعم أن الصحفيين المستهدفين عناصر من حماس، في إطار نمط متكرر من التضليل الإعلامي الذي يفتقر إلى المصداقية.

وأوضحت لجنة حماية الصحفيين أن إسرائيل تمارس أعنف وأخطر محاولات قتل وإسكات الصحفيين التي وثقتها على الإطلاق.

غياب الإعلام الدولي وتدمير المجتمع الصحفي في غزة

أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع، الأمر الذي جعل الفلسطينيين وحدهم يتحملون مسؤولية التغطية الإعلامية للحرب، رغم تعرضهم المباشر للتهديدات والقتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب بسبب عملهم.

واعتبرت أن إسكات الصحافة هو محاولة متعمدة لإخفاء جرائم الحرب وتغييب الحقيقة عن الرأي العام العالمي.

قوائم متزايدة من الشهداء والتضامن الدولي

نشرت الجارديان قائمة بأسماء الصحفيين الذين استشهدوا منذ بداية الحرب، وأكدت أن هذه القائمة ستظل محدثة باستمرار مع استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وتفاوتت الأرقام بين المنظمات، حيث سجلت لجنة حماية الصحفيين 189 شهيدًا، بينما أشار مركز غزة للإعلام ومنظمات فلسطينية أخرى إلى 238، ورفع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العدد إلى 247 شهيدًا.

فقدان جيل كامل من الصحفيين الشجعان

أكدت الصحيفة أن الأسماء والصور المنشورة لا تمثل فقط حياةً أُزهقت وعائلات مفجوعة، بل تجسد أيضًا خسارة جيل كامل من الصحفيين الشجعان الذين ضحوا بحياتهم في أكثر البيئات رعبًا وتدميرًا، مشددة على أن شجاعتهم وتفانيهم في نقل الحقيقة لا يمكن تعويضهما.