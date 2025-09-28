نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الأمن القومي في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمهيدا لإحالته للهيئة العامة للكنيست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمهيدا لإحالته للهيئة العامة للكنيست.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".