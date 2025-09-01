كيم جونج أون يتفقد خطا جديدا لإنتاج الصواريخ قبل رحلته إلى الصين

سيول تعلّق البث الإذاعي الدعائي لبيونج يانج

سيول ـ وكالات: تفقّد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون خطا جديدا لإنتاج الصواريخ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، وذلك قبل الانطلاق في رحلة إلى الصين لحضور عرض عسكري ضخم في بكين.

وقام كيم بجولة في مصنع للذخيرة الأحد وقال إن «القدرة على إنتاج الصواريخ ازدادت بسرعة».

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الاثنين أن كيم صادق خلال زيارته على «ثلاث خطط جديدة طويلة المدى تتعلق بالقدرة على إنتاج الصواريخ».

إلى ذلك علّقت كوريا الجنوبية بث برامجها الإذاعية الدعائية إلى كوريا الشمالية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الاثنين، في أحدث خطوة تتخذها الإدارة الجديدة في سيول لخفض التوترات مع الدولة المجاورة المسلحة نوويا.

وبدأت إذاعة «صوت الحرية» المخصصة للحرب النفسية بثها في العام 1962، وتواصل بشكل متقطع لأكثر من نصف قرن، وغالبا ما كان يقترن تعليقه أو استئنافه، بمراحل التهدئة أو التوتر بين شطري شبه الجزيرة الكورية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لي كيونغ هو لصحفيين «علّقت وزارة الدفاع بث +صوت الحرية+ في إطار إجراءات خفض التوترات العسكرية مع الشمال»، في إشارة الى البرامج الدعائية الحكومية الرسمية التي تنتجها الوزارة.