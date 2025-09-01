نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يستعد لحشد 60 ألف جندي احتياط تمهيدًا لاحتلال مدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لحشد 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجنود سيخضعون لتدريبات وتنظيم يستمر ثلاثة إلى أربعة أيام.

وستحل بعض وحدات الاحتياط محل القوات النظامية في مهام الدفاع والقتال في الشمال، فيما ستشارك ألوية أخرى في العمليات داخل غزة أو في تعزيز انتشار الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وبحسب التقديرات، يستعد الجيش الإسرائيلي لنقل ألوية نظامية إلى مناطق التجمع حول القطاع تمهيدا لدخول قوات كبيرة لتطويق مدينة غزة وبدء المناورات البرية.

وبدأت بالفعل الفرقتان 99 و162 عمليات التطويق، حيث تتقدم الفرقة 162 من الشمال، بينما تتولى الفرقة 99 احتلال حيي الزيتون والصبرة وتطهيرهما خلال الأيام المقبلة.

وفي موازاة العمليات، يخطط الجيش لفتح ممر جنوب غربي المدينة لخروج السكان نحو مناطق إنسانية في مواسي وجنوب القطاع، قبل الانتقال إلى مرحلة تجريف الأراضي.

ورغم تصاعد العمليات، تشير التوجيهات العسكرية إلى تغييرات في آلية إطلاق النار، مع وضع معايير صارمة لتجنب إيذاء الأسرى.

فقد تقرر عدم تنفيذ أي هجوم ما لم تتوفر معلومات مؤكدة حول خلو المنطقة المستهدفة من الأسرى، إلى جانب الحد من استخدام المدفعية، التي لن يُسمح باستخدامها إلا بتصاريح خاصة.

ويؤكد الجيش أن القتال داخل مدينة غزة يمثل تحديا معقدا، نظرا لكثافتها السكانية العالية وطبيعتها الحضرية المليئة بالمباني الشاهقة، ما يجعلها مختلفة عن باقي مناطق العمليات التي شهدها خلال العامين الماضيين.