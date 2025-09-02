حصيلة زلزال أفغانستان تتجاوز 900 وفاة

كابول ـ أ ف ب: ارتفعت إلى أكثر من 900 شخص حصيلة الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان بقوّة ست درجات وأسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف جريح أيضا، بحسب ما أعلن الناطق باسم هيئة إدارة الكوارث لوكالة الأنباء الفرنسية.

فيما يتواصل البحث في البلدات الجبلية التي عاث فيها الزلزال خرابا ودمارا.