حصيلة زلزال أفغانستان تتجاوز 900 وفاة

كابول ـ أ ف ب: ارتفعت إلى أكثر من 900 شخص حصيلة الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان بقوّة ست درجات وأسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف جريح أيضا، بحسب ما أعلن الناطق باسم هيئة إدارة الكوارث لوكالة الأنباء الفرنسية.
فيما يتواصل البحث في البلدات الجبلية التي عاث فيها الزلزال خرابا ودمارا.
