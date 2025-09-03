«الشيخ رضوان» يتصدى لصلف الاحتلال

القدس المحتلة ـ دوت الخليج :

تصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة مع تكثيف العدوان على حي الشيخ رضوان شمال المدينة، وسط استهدافات عنيفة ومتلاحقة أجبرت مئات العائلات على النزوح تحت القصف، فيما يتصدى الحي لصلف الاحتلال. الغارات استهدفت بشكل خاص منطقة أبو إسكندر، حيث دمّرت منازل سكنية بالكامل وسقط عشرات الشهداء والجرحى، فيما يحول القصف المستمر دون وصول سيارات الإسعاف إلى أماكن الاستهداف، وفق ما أفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام.

لكن الشيخ رضوان ليس مجرد حي جغرافي على خارطة غزة، بل هو حي وُلد من رحم التهجير. فقد أنشأه الاحتلال الإسرائيلي عام 1973 لإجبار لاجئي مخيم الشاطئ على مغادرة بيوتهم، بعد أن دمر آلاف المنازل هناك، وأجبر نحو ثمانية آلاف لاجئ على الانتقال إلى الوحدات السكنية الجديدة التي صُمّمت ضمن خطة إسرائيلية لتغيير البنية الاجتماعية في القطاع.