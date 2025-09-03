رئيس الوزراء التايلاندي بالإنابة يباشر آلية لحلّ مجلس النواب

بانكوك ـ ا.ف.ب: أعلن الحزب الحاكم في تايلاتد أنّ رئيس الوزراء بالإنابة فومتام ويتشاياتشاي باشر آلية لحلّ البرلمان بعد أن دعم أكبر حزب معارض مرشحا منافسا لتولّي منصب رئاسة الوزراء. والأسبوع الماضي أقالت المحكمة الدستورية رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، في خطوة أحدثت فراغا في أعلى منصب تنفيذي في المملكة. وكان «فيو تاي»، حزب رئيسة الوزراء الذي ما زال يحكم بصفة مؤقتة،- يتنافس لنيل دعم حزب الشعب الذي يتمتع بأكبر كتلة معارضة في مجلس النواب، وذلك بهدف ضمان بقائه في السلطة عبر الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة الوزراء. لكنّ حزب الشعب أعلن دعمه مرشحا منافسا هو قطب الأعمال المحافظ أنوتين تشارنفيراكول، في خطوة ردّ عليها حزب «فيو تاي» بالسعي لحلّ البرلمان. وقال الأمين العام لحزب «فيو تاي»، سوراوونغ ثينثونغ إنّ رئيس الوزراء بالإنابة «قدّم مرسوما بحلّ مجلس النواب».

