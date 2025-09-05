العالم اليوم - خطوة أقرب للمونديال.. الجزائر وتونس تعززان صدارتهما للتصفيات

انتم الان تتابعون خبر خطوة أقرب للمونديال.. الجزائر وتونس تعززان صدارتهما للتصفيات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 سبتمبر 2025 01:24 صباحاً - عزز المنتخبان الجزائري والتونسي صدارتهما في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد تحقيق فوزين مهمين في الجولة السابعة.

ففي المجموعة السابعة، قاد المخضرم بغداد بونجاح منتخب الجزائر للفوز على بوتسوانا 3-1، بعدما سجل هدفين في الشوط الثاني، رافعا رصيد “الخضر” إلى 18 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.

أما في المجموعة الثامنة، فقد واصل المنتخب التونسي تألقه بفوز مريح على ليبيريا بثلاثية نظيفة، سجلها حازم مستوري وفرجاني ساسي وإلياس سعد، ليصل “نسور قرطاج” إلى النقطة 19 متقدما بسبع نقاط على ناميبيا الوصيفة.

وبهذا يقترب المنتخبان العربيان من حسم بطاقتي التأهل إلى مونديال أميركا وكندا والمكسيك 2026.