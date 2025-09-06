العالم اليوم - رسميا.. ترامب يغير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. ترامب يغير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 12:28 صباحاً - وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أمرا تنفيذيا ينص على تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب".

وفي تصريح للصحافيين بالبيت الأبيض، اعتبر ترامب أن قراره يبعث "رسالة نصر" إلى العالم. وقال وإلى جانبه الوزير بيت هيغسيث الذي أصبح "وزير الحرب الأميركي"، إن الاسم الجديد "أكثر ملاءمة في ضوء وضع العالم راهنا".

