باتروشيف: التسريبات حول تحقيقات "نورد ستريم" تثير شكوكا كبيرة

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف عن استيائه من التسريبات الإعلامية التي تتعلق بتحقيقات تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، واصفا إياها بأنها "مثيرة للشكوك".

وشدد باتروشيف في تصريحات لصحيفة "كوميرسانت" على أن الدول المعنية لم يسمح لها بالمشاركة في التحقيق أو الاطلاع على مواد القضية، بينما يتلقى الجمهور معلومات العملية عبر "تسريبات غير منطقية" في الإعلام.

وأضاف: "تثير هذه التسريبات تساؤلات حول كيف سُمح للمخربين الأوكرانيين بالعمل بحرية على أراضي دولة أخرى؟ يبدو أن قوات الناتو البحرية غير قادرة على تأمين محيط قواعدها، وأن السلطات الألمانية غير قادرة على مراقبة نشاطات الأجانب على أراضيها".

ولفت إلى أن تقارير إعلامية حديثة اتهمت مواطنين أوكرانيين باستئجار يخت بواسطة جواز سفر روماني مزيف، حيث تمكنوا من تحميل متفجرات ومعدات غوص قرب قاعدة حلف الناتو في ألمانيا وانطلاقهم إلى البحر دون أن يتم رصدهم.

وأعرب عن دهشته كيف تمكن المخربون المزعومون من تحديد موقع خط الغاز بدقة بين شبكة الأنابيب والكابلات الكثيرة في المنطقة، وكيف تمكنوا من إجراء عمليات غوص متعددة في ظل حركة الملاحة النشطة لتركيب المتفجرات على الخط والعودة بأمان إلى الميناء.

وخلص باتروشيف إلى أن "هذا النشاط قد يكون خطط ونفذ بمشاركة ممثلين محترفين من أجهزة استخبارات الناتو"