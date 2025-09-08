إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل موريتانيا

نواكشوط ـ د.ب.أ: أعلنت السلطات الموريتانية أن خفر السواحل أنقذ 119 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن زورق قبالة قرية الصيادين المسماة «امحيجرات» بولاية إنشيري غرب العاصمة نواكشوط .
وأفادت وزارة الصيد في بيان أن المهاجرين من بينهم 54 من جامبيا من بينهم 10 نساء، و15 من غينيا، و50 من السنغال من بينهم امرأة واحدة.
وأوضحت الوزارة أن الزورق الذي كان يقل المهاجرين انطلق يوم الاثنين أول سبتمبر الجاري من جامبيا حيث استمرت الرحلة في البحر لمدة أسبوع، وخلالها تعطل محرك الزورق وواجهوا خطر الغرق.
وأضاف المصدر أنه تم الاتصال بقوات خفر السواحل وبالتعاون مع بعض السفن، حيث باشرت العملية في إنقاذهم ونقلهم إلى نواكشوط للتكفل بهم طبقا للإجراءات المعمول بها.
وتحولت السواحل الموريتانية إلى نقطة عبور وإنطلاق لزوارق المهاجرين غير النظاميين المتجهين إلى أوروبا بحرا في رحلات محفوفة بالمخاطر.
