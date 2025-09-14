ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 64803

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 64803ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 64 ألفاً و803 شهداء، و164 ألفاً و264 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، بوصول 47 شهيدا و205 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن عشر من مارس الماضي إلى 12ألفا و253 شهيدا، و52 ألفا و223 مصابا.

وأشارت إلى أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء من ضحايا المساعدات، إلى جانب 26 مصابا، ليرتفع بذلك إجمالي شهداء لقمة العيش إلى ألفين و484 شهيدا، والمصابين إلى 18 ألفا و117.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في حرب الإبادة التي يشنها بحق غزة وأهلها دون اكتراث بالدعوات التي يطلقها المجتمع الدولي لوقف آلة القتل، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وسط وضع إنساني مأساوي غير مسبوق.