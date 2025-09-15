64871 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

64871 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 64 ألفا و871 شهيدا، و164 ألفا و610 مصابين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، بوصول 68 شهيدا و346 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن عشر من مارس الماضي إلى 12 ألفا و321 شهيدا، و52 ألفا و569 مصابا.

وأشارت إلى أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 10 شهداء من ضحايا المساعدات، إلى جانب 8 مصابين، ليرتفع بذلك إجمالي شهداء لقمة العيش إلى ألفين و494 شهيدا، والمصابين إلى 18 ألفا و135.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في حرب الإبادة التي يشنها بحق غزة وأهلها دون اكتراث بالدعوات التي يطلقها المجتمع الدولي لوقف آلة القتل، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وسط وضع إنساني مأساوي غير مسبوق.