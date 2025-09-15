ارتفاع حصيلة شهداء التجويع في غزة

ارتفاع حصيلة شهداء التجويع في غزةأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا التجويع الإسرائيلي وسوء التغذية إلى 422 شهيداً بينهم 145 طفلاً.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية "حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية".

وأشارت إلى أنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC) المجاعة بغزة، في أغسطس الماضي، جرى تسجيل "144 حالة وفاة بينهم 30 طفلاً".

وأعلنت المنظمة، عبر تقرير في 22 أغسطس الماضي "حدوث المجاعة في مدينة غزة"، وتوقعت أن "تمتد إلى مدينتي دير البلح وخانيونس بحلول نهاية سبتمبر الجاري".

نقص شديد بالمحاليل ومستلزمات منقذة للحياة في غزة

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة وجود نقص شديد بالمحاليل والمستلزمات المنقذة للحياة في مستشفيات داخل القطاع الذي تحاصره إسرائيل، وطالبت بتدخل عاجل لإدخالها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "وحدة المختبرات وبنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص شديد في المحاليل ومستهلكات الفحوصات المُنقذة للحياة".

وحذّرت من أن "محاليل فحوصات أملاح الدم، وغازات الدم CBC، وفحص الفيروسات غير مُتوفرة، وهو ما يعوق إتمام الفحوصات للمرضى والجرحى".

وأكدت أن "وزارة الصحة (بالقطاع) ومن خلال منظمة الصحة العالمية عملت على توفير الأصناف المطلوبة، وهي توجد حالياً في مخازن المنظمة بالضفة الغربية (المحتلة)".

وطالبت الوزارة "الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإتمام التنسيقات الضرورية، لإدخال الأصناف المخبرية، وتيسير وصولها الآمن إلى بنوك الدم في المستشفيات".

وفي مايو 2024، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ومنع إدخال المساعدات وشحنات الأدوية ومستلزمات الصحة، كما حرم الجرحى والمرضى من الخروج لتلقي العلاج، ما فاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع. لكنه شدد الحصار أكثر منذ مارس الماضي، تزامناً مع استئنافه الإبادة الجماعية في غزة، فضلاً عن تدميره أغلب المستشفيات والمراكز الطبية، واستهدافه كوادر الصحة واعتقال بعضهم.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفاً و871 شهيداً، و164 ألفاً و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين.