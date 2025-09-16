ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 64964
ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 64 ألفاً و964 شهيداً و165 ألفاً و312 مصاباً.
وأوضحت وزارة الصحية في غزة، في بيان لها اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت 59 شهيدا و386 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
وأضاف البيان أن 112 مصابا وصلوا إلى المستشفيات جراء استهداف الاحتلال طالبي المساعدات، ليرتفع بذلك إجمالي الشهداء من منتظري المساعدات ممن وصلوا المستشفيات إلى ألفين و497، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 18 ألفا و294.
وأكدت الوزارة أن حصيلة الشهداء والجرحى منذ خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق في الثامن عشر من مارس الماضي، بلغت 12 ألفا و413 شهيدا و53 ألفا و271 جريحا.
