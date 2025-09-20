توغلات إسرائيلية جديدة في القنيطرة

توغلات إسرائيلية جديدة في القنيطرةجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، توغلها في عدد من القرى والبلدات بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن دورية تابعة للاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات، توغلت مساء اليوم في بلدة الصمدانية الشرقية، مع وضع حاجز جنوب البلدة على الطريق الواصل إلى بلدة العجرف، وقد تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع فوق المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم توغلت قوة لجيش الاحتلال باتجاه بلدة رويحينة في ريف القنيطرة الجنوبي، وتوقفت في منتصف البلدة وانسحبت بعد مضي نصف ساعة.

وكانت قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من سبع سيارات عسكرية، توغلت صباح اليوم في قرية عابدين وأطراف قرية كويا بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المتكررة لسيادة الأراضي السورية، في خرق لاتفاق فصل القوات لعام 1974 وللقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، حيث تنفذ بشكل متكرر اعتداءات جوية وتوغلات برية في أرياف القنيطرة. وتدين سوريا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.