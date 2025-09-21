الأمم المتحدة تشجع على الاعتراف بدولة فلسطينية وتحذر من ضم تدريجي للضفة

البرتغال تنضم إلى قطار المعترفين

نيويورك ـ لشبونة ـ وكالات: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية من أن العالم لا يجب أن «يخشى» ردود الفعل الإسرائيلية، في ظل مواصلة إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، وسعيها لضم الضفة الغربية بشكل تدريجي.

وأفادت تقارير أن إسرائيل هددت بضم الضفة الغربية في حال مضي الدول الغربية قدما في الاعتراف بدولة فلسطين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك. وقال «لا ينبغي أن نشعر بالخشية من خطر رد الفعل الانتقامي، لأنه سواء قمنا بما نقوم به أم لا، هذه الإجراءات ستستمر، وعلى الأقل هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي لممارسة الضغط لمنع حدوث ذلك».

أضاف «لا أعتقد أننا نتحدث عن رد انتقامي، فيما يتعلق بهذا الأمر أو ذاك. لقد كان هناك تقدم مستمر في إجراءات الحكومة الإسرائيلية بهدف تدمير غزة بالكامل الآن، وضم الضفة الغربية بشكل تدريجي».

إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية مساء الجمعة أن البرتغال ستعترف رسميًا اليوم الأحد بدولة فلسطين، قبيل انعقاد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى نفس الخطوة. وأكدت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن «البرتغال ستعترف بدولة فلسطين، وسيتم الإعلان عن الاعتراف الرسمي (اليوم) الأحد 21 سبتمبر الجاري».