أحزمة نارية وغارات على مختلف أحياء مدينة غزة قبل الاجتياح.. وإسرائيل تتوعد بـ«قوة غير مسبوقة»

نزوح نصف مليون و ارتقاء عشرات الشهداء واستمرار العدوان على القطاع

القدس المحتلة ـ «الوطن »ـ وكالات:

ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية جنوب وشمال مدينة غزة، فيما توزعت الغارات على مختلف الأحياء موقعة شهداء وجرحى ودمارا كبيرا تمهيدا لاجتياح كبير للمدينة، توعد فيها الاحتلال بالضرب «بقوة غير مسبوقة»، بعد نزوح نحو نصف مليون شخص بالتزامن مع استمرار العدوان على مختلف مناطق قطاع غزة مخلفا عشرات من الشهداء والجرحى.

وتعدّ مدينة غزة كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان لا سيما بعد أن تكدس فيها عدد كبير من النازحين، بعد تدمير بلداتهم في الشمال. وكانت الأمم المتحدة قدّرت في أغسطس عدد سكانها ومحيطها بأكثر من مليون نسمة.

والجمعة قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نحو 480 ألفا نزحوا منها خلال الأيام الأخيرة، فيما أفاد الدفاع المدني في غزة بأن 450 الف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع منذ نهاية اغسطس.

وقال المتحدث باللغة العربية باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس، إنّ الجيش «سيواصل العمل بقوة شديدة وغير مسبوقة».

إلى ذلك ارتفع إلى ثمانية عدد الشهداء والمصابين بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة دغمش قرب بنك فلسطين في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

واستشهد طفلان وأصيب آخرون جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

وارتقى 3 شهداء وعديد الإصابات جراء استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة أبو شريعة جنوبي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأصيب ستة بينهم أطفال إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في محيط الجامعة الإسلامية جنوب غربي مدينة غزة.

وارتقى شهيد واصيب شقيقه بجراح خطيرة جراء قصف من طائرة مسيرة خلف مسجد القسام بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وخلال 24 ساعة استشهد تسعة في وسط القطاع.

وحسب وزارة الصحة في غزة استشهد عشرة فلسطينيين في جنوب قطاع غزة.وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 33 و146 إصابة خلال 24 ساعة ـ حتى إعداد الخبر.