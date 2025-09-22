السودان: قلق أممي من تدهور الأوضاع الإنسانية بالفاشر

نيويورك ـ العُمانية: أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام إن جوتيريش يتابع عن كثب التطورات في الفاشر، ويدعو جميع الأطراف إلى وقف أعمال العنف فورًا، وضمان حماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما شدد الأمين العام على ضرورة التزام الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني، مجددًا دعوته إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان، والعودة إلى طاولة الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوداني.

وتشهد مدينة الفاشر، كبرى مدن ولاية شمال دارفور، تدهورًا متسارعًا في الوضع الأمني والإنساني منذ أسابيع، في ظل تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح آلاف الأسر.