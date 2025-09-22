ترامب يتوعد أفغانستان ما لم تعد باجرام

واشنطن ـ وكالات: توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أفغانستان بعواقب سيئة إذا لم تقبل طلب الولايات المتحدة باستعادة قاعدة باجرام الجوية.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة «تروث سوشيال» الاجتماعية المملوكة له: «إذا لم تُعِد أفغانستان قاعدة باجرام الجوية إلى الولايات المتحدة التي بنتها، فستحدث أمور سيئة».

وأعلن ترامب، أن الولايات المتحدة تحاول استعادة قاعدة «باجرام»، حيث قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «نحاول استعادتها»، في إشارة إلى القاعدة التي وصف موقعها القربيب من الصين بأنه استراتيجي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلمح فيها ترامب إلى رغبته في استعادة «باجرام» إذ سبق أن فعل ذلك قبل أشهر، كما سبق لحركة طالبان أن رفضت هذا الطلب.