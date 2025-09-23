فرنسا تعترف رسمياً بدولة فلسطين

فرنسا تعترف رسمياً بدولة فلسطينأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين، وذلك في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انطلق في نيويورك مساء اليوم الاثنين.

وقال الرئيس ماكرون إنه لم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأضاف "نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا حتى الآن في بناء سلام عادل بالشرق الأوسط".

وأشار ماكرون إلى أن وعد إقامة دولة عربية في فلسطين لم يتحقق بعد، وعلينا واجب رسم طريق السلام في الشرق الأوسط، وفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين.

وأكد أن فرنسا ستفتح سفارة في الأراضي الفلسطينية بعد إطلاق سراح الرهائن، والتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

من جهتها، رحبت الخارجية الفلسطينية باعتراف فرنسا بدولة فلسطين، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر تاريخيا وشجاعا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.

وشكرت الوزارة فرنسا، رئيساً وحكومةً وشعباً، مؤكدةً حرص دولة فلسطين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية معها، وتعزيز التنسيق المشترك في المجالات كافة.

ومن المتوقع أن تشهد القمة، التي تُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتراف 10 دول رسميا بدولة فلسطينية، وذلك بعد يوم من اعتراف مماثل صدر عن بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.