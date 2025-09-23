زعيم كوريا الشمالية منفتح على إجراء محادثات مع واشنطن إذا تخلت عن مطلبها بنزع «النووي»

سيول ـ ا.ف.ب: أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون انفتاحه على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في المستقبل إذا تخلت واشنطن عن مطلبها بنزع ترسانة بلاده النووية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وأشار كيم أيضا أنه يحتفظ بـذكريات جميلة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عقد ثلاث قمم معه خلال ولايته الرئاسية الأولى وقبل أن تنهار محادثاتهما كليا في هانوي عام 2019.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله «إذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها الواهم بنزع السلاح النووي، ورغبت بناء على إدراكها للواقع في التعايش السلمي معنا، فلا يوجد سبب يمنعنا من تحقيق ذلك».
وكان مطلب تخلي كوريا الشمالية عن سلاحها النووي نقطة خلاف أساسية بين البلدين، مع فرض الأمم المتحدة حزمات عقوبات متتالية على بيونغ يانغ بسبب برامجها للأسلحة المحظورة.
وقال كيم إن العقوبات ساعدت كوريا الشمالية على «تعزيز قوتها وبناء قدرة على التحمل ومقاومة لا يمكن سحقها بأي ضغط».
وأضاف في خطاب أمام البرلمان «لا أزال شخصيا أحتفظ بذكريات جميلة عن الرئيس الأميركي الحالي ترامب».
وحذر كيم من أن «العالم يعرف جيدا ما تفعله الولايات المتحدة بعد أن تجبر دولة ما على التخلي عن سلاحها النووي».
وأكد «لن نتخلى أبدا عن أسلحتنا النووية».
