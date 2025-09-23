العالم اليوم - فيديو.. رئيس بولندا يتعاطى "السنوس" في الأمم المتحدة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. رئيس بولندا يتعاطى "السنوس" في الأمم المتحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 11:20 مساءً - أثار الرئيس البولندي كارول نافروتسكي موجة جدل، بعدما التقطته عدسات الكاميرا خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما بدا أنه يتعاطى "السنوس"، وهو أحد منتجات النيكوتين ويأتي في أكياس صغيرة ويوضع تحت الشفة، ويستخدم دون تدخين.

وأظهر الفيديو، الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، أحد مساعدي الرئيس وهو يناوله عبوة صغيرة، حيث تناولها نافروتسكي ووضع محتواها تحت شفته بشكل خفي.

وأثارت اللقطة موجة من التعليقات والتكهنات حول تعاطي الرئيس "السنوس"، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول حادثة سابقة.

وواجه نافروتسكي في وقت سابق انتقادات لسلوك اعتبر "غريبا" خلال مناظرة تلفزيونية، حين شوهد وهو يغطي وجهه بيده ويلمس فمه مرارا، مما أثار حينها تكهنات بشأن استخدامه لـ"السنوس".

وذكرت وسائل إعلام بولندية حينها أن نافروتسكي قد يكون مدمنا على بعض أنواع التبغ.