نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- هآرتس: ترامب يخطط لتكليف توني بلير بإدارة غزة مؤقتًا دون مشاركة السلطة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هآرتس: ترامب يخطط لتكليف توني بلير بإدارة غزة مؤقتًا دون مشاركة السلطة الفلسطينية

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خطة مثيرة للجدل تقضي بإسناد إدارة قطاع غزة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بشكل مؤقت، وبعيدًا عن إشراف أو مشاركة السلطة الفلسطينية.

بلير والملف الفلسطيني

أوضحت الصحيفة أن بلير، الذي شغل سابقًا منصب مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، ما زال على تواصل مع دوائر سياسية ودبلوماسية في المنطقة، وهو ما قد يجعله طرفًا مطروحًا في هذه الخطة.

خلفية توني بلير المثيرة للجدل

يُذكر أن توني بلير ارتبط اسمه تاريخيًا بتبرير غزو العراق عام 2003، حين روّج لمزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وهي الذريعة التي استخدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا لشن الحرب، قبل أن يتضح لاحقًا زيف تلك الادعاءات.

هذا الإرث جعل صورته مثيرة للجدل، خاصة في الشرق الأوسط، حيث لا يزال يُنظر إليه بعين الريبة.

غياب السلطة الفلسطينية

حسب "هآرتس"، فإن الخطة المطروحة تستبعد تمامًا مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة غزة، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول مستقبل القطاع، ومدى قبول الأطراف الإقليمية والدولية بهذا التوجه.

تساؤلات حول ردود الفعل

لم توضح الصحيفة كيف سيكون موقف الفصائل الفلسطينية أو الدول العربية من هذا المقترح، إلا أن خبراء يتوقعون أن يواجه رفضًا واسعًا باعتباره التفافًا على الحقوق الفلسطينية، وتكريسًا لفصل غزة عن الضفة الغربية.

الخطة التي يجري تداولها تضع المنطقة أمام سيناريو جديد قد يزيد المشهد تعقيدًا، خصوصًا مع عودة اسم بلير إلى الواجهة وما يحمله من إرث سياسي يثير الكثير من الجدل والانتقادات.