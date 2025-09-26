نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين يرد على تصريحات ترامب حول احتمال توقف تركيا عن شراء النفط الروسي: قرارها سيادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن تركيا دولة ذات سيادة وهي من تقرر بنفسها مع من تتعاون.



وجاء تصريح بيسكوف ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها بأن أنقرة ستتوقف عن شراء النفط الروسي.

وأوضح بيسكوف للصحفيين: "تركيا دولة ذات سيادة، وهي التي ستقرر بنفسها في أي مجالات تتعاون معنا، وإذا كانت بعض أنواع التجارة في سلع معينة مفيدة لتركيا، فستواصل تركيا ذلك".

وأشار بيسكوف إلى أن خط أنابيب "السيل التركي" يعمل حاليا بكامل طاقته، كما هو الحال مع خط "السيل الأزرق"، مؤكدا استمرار التعاون التجاري والاقتصادي بين موسكو وأنقرة.

خلفية التصريحات

وقبل أيام اتهم الرئيس الأمريكي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمواصلة شراء منتجات الطاقة الروسية. ودعا الدول الأوروبية إلى "وقف فوري" لهذه المشتريات.

ويوم أمس دعا ترامب، خلال اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى التوقف عن شراء النفط الروسي. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن سابقا استعداده لفرض عقوبات على روسيا إذا توقفت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو عن شراء الغاز والنفط منها.

من جهته أشار الكرملين إلى أن ترامب عدل خطابه تجاه موسكو مؤخرا، معتبرا أن هدف البيت الأبيص هو دفع الدول الأخرى لشراء الطاقة الأمريكية بأسعار أعلى، مبينا أن هذا التوجه يقوده سعي الرئيس الأمريكي لتعزيز المنفعة الاقتصادية للولايات المتحدة.

بوتين: تركيا شريك موثوق لروسيا

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف تركيا في مطلع الشهر الجاري بأنها "ريك موثوق لروسيا، مشيدا بالعلاقات الشخصية والبناءة مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ومؤكدا الدور الخاص لأنقرة في تسوية النزاع الأوكراني.

بدوره، أشاد أردوغان بعلاقات الثقة التي تربط البلدين والتي تتطور دون أي عقبات، فيما تستمر المفاوضات حول التعاون المالي بين الجانبين في مسار إيجابي