نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| اليوم الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة يشهد انسحابات احتجاجية خلال خطاب نتنياهو وتصعيد اتهاماته لإيران وحلفائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت، اليوم الجمعة، أعمال اليوم الرابع من الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، بمشاركة واسعة من زعماء وقادة وسياسيين من مختلف دول العالم.



انسحابات في الأمم المتحدة خلال خطاب نتنياهو

وقد شهدت الجلسة انسحاب عدد من الوفود المشاركة قبيل إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته، التي وجه خلالها اتهامات مباشرة لإيران، قائلًا إنها كانت تعمل بوتيرة متسارعة على تطوير برنامج ضخم للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ليس بهدف استهداف إسرائيل فقط بل أيضًا لتهديد الولايات المتحدة.

وأضاف نتنياهو أن بلاده تمكنت من "سحق الحوثيين، وتدمير الجزء الأكبر من آلة حماس العسكرية، وشل قدرات حزب الله".