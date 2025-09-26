نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو لسكان غزة: الحرب يمكن أن تنتهي فورًا بعودة جميع المختطفين ونزع سلاح "حماس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين سكان قطاع غزة قائلًا: "الحرب يمكن أن تنتهي فورًا بعودة جميع المختطفين ونزع سلاح حماس ونزع السلاح في القطاع".

وقال نتنياهو في كلمته التي يلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أريد أن أخاطب المختطفين من هذه القاعة عبر مكبّرات الصوت التي وضعناها".

واستدرك قائلا: "يا إخوتنا الأبطال، لم ننسَكم ولو للحظة واحدة. الشعب بأكمله معكم. لن نهدأ ولن نفتر حتى نعيدكم جميعا إلى دياركم، أحياء وشهداء معا."

ووجه نتنياهو كلامه إلى "حماس": "أطلقوا سراح المختطفين الآن! إن فعلتم ذلك فستبقون أحياء. وإن لم تفعلوا، فستطاردكم إسرائيل".

وفي إجراء غير مسبوق، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو، في البث مباشر من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجيش الإسرائيلي قد سيطر على أجهزة هواتف سكان قطاع غزة وعناصر "حماس"، وأن خطابه يُبث حاليًا مباشرة عبر هذه الأجهزة.

وتابع نتنياهو في خطابه: