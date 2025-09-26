نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| أبرز نتنياهو في الأمم المتحدة: إيران تحت المجهر وغزة في قلب المواجهة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطابًا مثيرًا للجدل خلال أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ركز على الملف الإيراني، الحرب في غزة، مستقبل العلاقات الإقليمية، ورسائله للمجتمع الدولي، وقد شهدت الجلسة انسحاب أغلب الوفود أثناء حديثه، قبل أن يعودوا بعد انتهائه.

إيران.. الخطر الأول

استهل نتنياهو كلمته بتوجيه اتهامات مباشرة إلى طهران، قائلًا إن "إيران تستفز وتهدد استقرار المنطقة عبر تطوير برنامج ضخم للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية"، مؤكدًا أنه "لن يُسمح لها بإعادة بناء قدراتها العسكرية والنووية".

الحرب في غزة وحسم المعركة مع حماس

تطرق نتنياهو إلى العملية العسكرية في غزة، معلنًا:

"سننهي مهمتنا قريبًا بالقضاء على بقايا حماس في القطاع".

"سيتم تسليم السلاح في غزة وإقامة سلطة مدنية تلتزم بالسلام مع إسرائيل".

"إذا وافقت حماس على مطالبنا يمكن للحرب أن تتوقف الآن".

كما دافع عن العمليات العسكرية، معتبرًا أن إسرائيل "لو أرادت ارتكاب إبادة جماعية في غزة لما طلبت من المدنيين المغادرة"، مشيرًا إلى توزيع ملايين المنشورات وإرسال الرسائل والمكالمات لتحذير السكان.

رسالة إلى الرهائن المحتجزين

وجّه نتنياهو خطابًا مؤثرًا للرهائن الإسرائيليين في غزة، قائلًا:

"لقد حاصرت غزة بمكبرات صوت على أمل أن يسمعني رهائننا.. أيها الأبطال الشجعان، لن ننساكم".

وأكد أن هناك 48 رهينة لدى حماس، بينهم 20 على قيد الحياة، متعهدًا باستعادتهم.

هجوم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

انتقد نتنياهو بشدة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، واعتبر قرارها "وصمة عار"، مضيفًا:

"منح الفلسطينيين دولة بعد 7 أكتوبر يشبه منح القاعدة دولة بعد 11 سبتمبر".

"السلطة الفلسطينية فاسدة حتى النخاع ولا تختلف في عقليتها عن حماس".

نتنياهو

المواقف الدولية ودور إسرائيل

أوضح نتنياهو أن "الولايات المتحدة وألمانيا أكدتا أن إسرائيل تقوم بالعمل القذر الذي لا يريد أحد القيام به"، مشيرًا إلى أن بعض القادة "ينتقدون إسرائيل علنًا لكن يشكرونها سرًا".

ملفات إقليمية: سوريا ولبنان

سوريا: تحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق يحفظ السيادة السورية ويشمل حماية الدروز، معلنًا أنه أصدر أوامر لقواته "بالتحرك لمنع ذبحهم".

لبنان: دعا بيروت لبدء مفاوضات سلام مع إسرائيل، مثنيًا على هدف الحكومة اللبنانية المعلن بنزع سلاح حزب الله.

آفاق السلام واتفاقات أبراهام

أكد نتنياهو أن "الانتصار على حماس سيتيح توسيع اتفاقات أبراهام مع الدول العربية والإسلامية"، مشددًا على أن إسرائيل قادرة على تقديم تكنولوجيا متطورة لدول المنطقة، وأضاف:

"في الأعوام المقبلة سيكون الشرق الأوسط مختلفًا بشكل هائل".

ختام الخطاب ورد الفعل

اختتم نتنياهو خطابه بالتأكيد على أن "إسرائيل ستنتصر سريعًا وتحقق مستقبل الازدهار والسلام". وبعد مغادرته المنصة، عادت الوفود التي كانت انسحبت إلى القاعة.