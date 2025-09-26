نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفينة "عمر المختار" تستأنف رحلتها إلى غزة بعد توقف قصير قبالة اليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنفت سفينة "عمر المختار" الليبية ضمن أسطول "الصمود" العالمي المتجه إلى قطاع غزة رحلتها اليوم بعد توقف نحو خمس ساعات قبالة اليونان.

وأوضح المكتب الإعلامي للسفينة في تصريح خاص لقناة RT، أن "سفينة "فاميلي" واجهت خللا في هيكلها، ما استدعى إجلاء ركابها ونقل القيادة إلى سفينة "ألما".

كما أشار إلى أن سفينة "آسيا"، التي أعلنت حالة الطوارئ فجر الجمعة إثر عطل فني، وصلت بسلام إلى ميناء إيطالي، برفقة القوارب الثلاثة التي كانت ترافقها.



في المقابل، تواصل سفينة "فلسطين بيتنا" إبحارها ضمن الأسطول دون انقطاع.

كما أكد المكتب الإعلامي لسفينة "عمر المختار" أن الأسطول يواصل تقدّمه نحو غزة رغم التحديات التقنية واللوجستية، مجددا التزامه بكسر الحصار عن القطاع ونقل رسالة تضامن إنساني إلى الشعب الفلسطيني والعالم أجمع.