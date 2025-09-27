نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير خارجية قرغيزستان على هامش الجمعية العامة للأمم المُتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥، "جينبيك كولوبايف" وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

ونقل الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس صدير جاباروف، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، معربا عن الارتياح للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية في عدة مجالات، مرحبا باعتزام رئيس الجمهورية القيرغيزية زيارة مصر.

كما أشاد وزير الخارجية، بالزخم في مسار العلاقات بين البلدين، والحرص المتبادل على التنسيق القائم وتعزيز أطر التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات البلدين، فضلًا عن التعاون والتنسيق في الإطار متعدد الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة.