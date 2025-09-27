العالم اليوم - فيديو.. العثور على أكبر مصنع سجائر غير قانوني في إيطاليا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. العثور على أكبر مصنع سجائر غير قانوني في إيطاليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 سبتمبر 2025 02:05 مساءً - أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، أنها عثرت على مصنع سجائر غير قانوني و300 مليون سيجارة في كازينو على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب شرقي روما.

وألقت الشرطة الإيطالية القبض على شخص واحد وصادرت أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون يورو، أو ما يعادل 58 مليون دولار، من مركز لوجستي مهجور.

وأصدرت السلطات أوامر اعتقال بحق مشتبه بهم آخرين.

ويعتقد المحققون أن أكثر من 500 مليون يورو من الضرائب تم التهرب منها من خلال المصنع غير القانوني وأن المشغلين حصلوا على دخل غير قانوني بقيمة 130 مليون يورو.

وعثرت الشرطة على أماكن نوم ومعيشة لنحو 18 عاملا بالإضافة إلى مطبخ وحمامات خلف مدخل مخفي تحت الأرض.

وتعتقد الشرطة أن المصنع غير القانوني كان ينتح أكثر من 7 ملايين سيجارة يوميا، وتم بيع السجائر داخل إيطاليا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

ويعتبر هذا أكبر مصنع سجائر غير قانوني يتم العثور عليه في إيطاليا.